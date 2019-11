Viorica Dăncilă a anunțat marți seară, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, excluderea din partid a lui Cozmin Gușă.

„Am hotărât excluderea celor care au votat pentru învestirea Guvernului Orban. Tot la propunerea colegilor, în acest CEX s-a luat şi votat excluderea Anei Birchall şi Cozmin Guşă”, a spus Viorica Dăncilă.

„Colegii au fost foarte nemulţumiţi de atitudinea lui Cosmin Guşă. Modul în care s-a raportat la PSD nu a fost corect. Colegii au vorbit de o abordare obiectivă şi că în mijlocul nostru se regăsesc cei care se raportează la principiile social-democrate. În acest context a venit propunerea de excludere", a mai afirmat ea.

