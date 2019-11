Pacienţii de la Spitalul Judeţean din Craiova se încălzesc cu aeroterme. Lider PNL: Situația e critică deoarece constatăm o nepăsare extraordinară din partea conducerii CJ Dolj

Situație revoltătoare la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Pacienții de aici nu au deloc căldură și se încălzesc cum pot, cu aeroterme sau calorifere electrice. Cazul a fost semnalat de Ștefan Stoica, președintele PNL Dolj, care s-a arătat revoltat de nepăsearea de care dă dovadă conducerea Consiliului Județean Dolj.

„In aceste zile am avut discutii cu cu colegii din organizatii, cu reprezintantii sindicatelor din sanatate, cu reprezentantii Spitalului Judetean. Este o situatie critica, este o situatie dezastroasa a Spitalului Nr. 1. Este o situatie critica deoarece constatam o nepasare extraordinara din parte conducerii Consiliului Judetean Dolj. Domnul Ion Prioteasa ( presedintele Consiliului Judetean) nu a binevoit sa se deplaseze, sa-si ia paltonul, sa se deplaseze un kilometru si jumatate, pana la Spitalul Nr. 1, sa constate ca nu exista caldura in acest spital. Tin sa va informez ca, intr-adevar, exista afise pe fiecare palier, puse de catre conducerea spitalului, prin care isi cer scuze ca nu exista caldura in acest spital.

Aceste cladiri ale Spitalului Nr. 1 sunt in administrarea CJ Dolj. Si anul trecut au fost probleme cu caldura in Spiatalul Judetean, managerul actual, domnul Georgescu, este de anul trecut in functie, pus interimar de conducerea PSD Dolj, iar la inceputul acestui an a dat concurs. Tin sa va informez ca se incalzesc pacientii cu aeroterme, cu calorifere electrice si exista un mare risc de incendiu in aceast spital. Pe aceasta cale ii atentionez si pe cei de la ISU, pentru ca exista un mare risc de incendiu in Spitalul Judetean”, a declarat președintele PNL Dolj, citat de cronicaolteniei.ro.

Stoica a mai atras atenția că salariații spitalului nu beneficiază de vouchere de vacanță, așa cum ar trebui: „Pe langa lipsa medicamentelor, a materialelor sanitare, dupa cum ne-am obisnuit, din pacate, salariatii nu beneficiaza de voucherele de vacanta. Asistam in aceasta campanie prezidentiala, din parte Olgutei Vasilescu, la fel si fel de mesaje la adresa pensionarilor: ca o sa taie pensiile PNL ul, ca o sa taie avantajele bugetarilor. Nu! Olguta Vasilescu, prin directorul pe care domnia sa la sustinut, doctorul Georgescu, a taiat, pentru cei 2000 de angajati ai Spitalyului Judetean, voucherele de vacanta”.