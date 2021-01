Cresc pensiile în 2021? Florin Cîțu: Lucrăm la o Lege a pensiilor bazată pe contributivitate / Președintele țării nu mai are cel mai mare salariu. Vom veni cu o nouă formă pentru Legea salarizării

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că membrii coaliției de guvernare lucrează la o nouă Lege a salarizării unitare, căci cea aflată acum în vigoare e plină de excepții care accentuează inechitățile, dar și la o nouă Lege a pensiilor, astfel încât acestea să se bazeze strict pe contributivitate. Cîțu a mai precizat că președintele României nu mai are cel mai mare salariu din țară, așa cum ar trebui.

Florin Cîțu: Lucrăm la o nouă formă pentru Legea pensiilor și Legea salarizării unitare

„Costul cu pensiile în bugetul din 2021 cresc deja cu aproape 8 miliarde de lei față de anul trecut, de la majoarea de pensii de anul trecut. Asta înseamnă cam 0,8% din PIB, plus o creștere de la alocații, cea de anul trecut și cea de anul acesta, încă aproape 3 miliarde. Vorbim de 1,1% din PIB suplimentar față de anul trecut. De aici pornim construcția bugetului pe anul acesta, pe legislația în vigoare.

În acest moment, și am mai spus public, ne uităm la modificarea a două legi care au creat probleme sustenabilității finanțelor publice. Legea salarizări unitare a fost prezentată ca eliminând inechitățile, dar a creat mai multe probleme prin tot felul de excepții în ultimii ani. Știți că atunci când a fost prezentată s-a spus că președintele României are cel mai mare salariu și de aici pornim cu restul. Nu mai e așa. Președintele României nu mai are cel mai mare salariu. Și Legea pensiilor. Coaliția de guevrnare a spus din primul moment: vrem să avem o Lege a pensiilor bazată pe contributivitate. Arunci, sunt două legi la care lucrăm și forma finală o vom vedea în perioada următoare”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Cresc pensiile în 2021? Florin Cîțu: Lucrăm la o Lege a pensiilor bazată pe contributivitate / Președintele țării nu mai are cel mai mare salariu. Vom veni cu o nouă formă pentru Legea salarizării

Întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu nivelul inflației, acesta a răspuns: „Bugetul se construiește pe legislația în vigoare. Dacă legea spune acest lucru, așa vom face”.

Întrebat dacă Legea pensiilor de acum va intra complet în vigoare la 1 septembrie, cum e prevăzut, prim-ministrul a spus: „Vom vedea dacă suntem gata cu o nouă Lege a pensiilor în peiroada următoare și o putem aplica până atunci, dar buegtul se construișete pe legislația în vigoare”.

Ion Țiriac și-a uitat două mașini Ferrari într-un garaj din Munchen, timp de 10 ani. Ce s-a întâmplat apoi E DE NECREZUT!