Cresc tensiunile în Mediterana. Președintele Turciei lansează amenințări voalate cu războiul și-i acuză pe liderii Greciei și Franței că sunt „lacomi şi incompetenţi” (VIDEO)

Tensiuni tot mai mari între Ankara, Atena şi Paris în Mediterana Orientală. Duminică, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a acuzat pe liderii Franţei şi Greciei că sunt „lacomi şi incompetenţi”. „Poporul grec acceptă ceea ce riscă să i se întâmple din cauza liderilor săi lacomi şi incompetenţi?”, a tunat Erdogan, apoi i-a întrebat pe francezi dacă sunt conștienți că ei vor suporta consecințele atitudinii pe care o au liderii lor. Turcia și Grecia îşi dispută împărţirea imenselor resurse de gaz din Marea Mediterană. Pe 10 august, turcii au trimis o navă de cercetare în apele revendicate de Atena. Într-un semn de susţinere pentru Grecia, Franţa şi-a întărit săptămâna trecută prezenţa militară în Mediterana de Est. „Atunci când este vorba de luptă, nu ezităm să dăm martiri”, a mai afirmat Recep Erdogan.

Duminică, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a luat parte la ceremoniile prilejuite de Ziua Victoriei, sărbătoare naţională ce marchează înfrângerea grecilor de către armata lui Mustafa Kemal Ataturk în 1922, în războiul de independenţă turc.

În timpul unei festivități în care unor ofițeri li s-au oferit diplome, Erdogan a găsit de cuviință să mai facă un pas în escaladarea tensiunilor din Mediterana, amenințând cu războiul popoarele francez și grec.

„Poporul grec acceptă ce riscă să i se întâmple din cauza liderilor săi lacomi şi incompetenţi? Poporul francez ştie preţul pe care va trebui să-l plătească din cauza liderilor săi lacomi şi incompetenţi? Atunci când este vorba de luptă, nu ezităm să dăm martiri. Problema e dacă cei care se ridică împotriva noastră în Mediterana şi Orientul Mijlociu sunt gata pentru aceleaşi sacrificii”, a susținut Recep Erdogan.

