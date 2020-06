Creșele, grădinițele și afterschool-urile nu se redeschid din 15 iunie. Monica Anisie: Normele sunt încă în pregătire. Probabil luni le vom finaliza (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat că afterschool-urile, grădinițele și creșele nu se vor redeschide începând de luni, pentru că trebuie întâi finalizate normele de securitate și igienă, astfel încât să nu crească numărul infectărilor cu coronavirus. Vineri, în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea de Guvern care prevede redeschiderea acestora din 15 iunie, amintește edupedu.ro.

Duminică, Monica Anisie a declarat că Ministerul Educației și cel al Sănătății încă lucrează la normele privind redeschidere a creșelor, grădinițelor și afterschool-urilor, prin urmare ele nu-și vor relua activitatea chiar de luni.

„Normele de redeschidere a creșelor, grădinițelor și afterschool-urilor sunt încă în pregătire la nivelul Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Probabil, mâine (luni) le vom finaliza și prezenta public. (...) Mâine nu se vor redeschide. Se vor redeschide în momentul în care există aceste norme, cerere și decizie la nivelul autorității locale. Normele trebuie să fie prezentate de Ministerul Educației, Ministerul Muncii mâine (luni)”, a declarat, duminică, Monica Anisie.

