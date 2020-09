PSD a depus, luni, în Comisiile de specialitate din Parlament, un amendament la proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară prin care este reintrodusă creșterea pensiilor cu 40%. Majorarea cu 40% este prevăzută în Legea pensiilor. Executivul a decis însă creșterea veniturilor pensionarilor cu 14% de la 1 septembrie, precizând că este valoarea maximă care poate fi suportată de buget în acest moment, în contextul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus.

Proiectul privind rectificarea bugetară, venit de la Guvern, a fost dezbătut, luni, în Comisiile de muncă din Camera Deputaților și Senat, controlate de social-democrați. În acest context, la proiectul de act normativ a fost depus un amendament care prevede creșterea pensiilor cu 40%, informează HotNews.ro. Totodată, aleșii PSD au venit cu un alt amendament referitor la majorarea salariilor profesorilor din acest an, nu din 2021, așa cum a anunțat Guvernul.

Concret, grupul parlamentar al PSD a eliminat din proiectul de lege formularea referitoare la creșterea pensiilor cu 14%, prin urmare majorarea va rămâne de 40%, așa cum este prevăzută în Legea pensiilor.

Proiectul de lege privind aprobarea OUG 135/2020 care se referă la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 urmează să fie votat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Amendamentele depuse la proiectul de ordonanță de urgență pot fi consultate AICI

Premierul Ludovic Orban: Cer parlamentarilor să fie responsabili și să susțină rectificarea bugetară cum am hotărât-o

Premierul Ludovic Orban a precizat recent că Executivul se va adresa Curții Constituționale dacă social-democrații vor modifica în Parlament proiectul de lege privind rectificarea bugetară în sensul creșterii pensiilor cu 40% și al majorării salariilor profesorilor din luna septembrie. Proiectul de rectificare bugetară prezentat de Guvern prevede majorarea punctului de pensie cu 14% de la 1 septembrie.

Totodată, șeful Executivului a făcut un apel la aleși să susțină ordonanța de urgență privind rectificarea bugetară în forma în care a fost stabilită de Guvern, pentru că, spune Ludovic Orban, ”orice cheltuială suplimentară (...) se va întoarce împotriva tuturor românilor”.

„După ce au vrut să lase România fără Guvern, astăzi, PSD vrea să lase România fără buget. Solicit parlamentarilor să susțină ordonanța de urgență pe rectificarea bugetului de stat pentru că ea este construită pe baza analizelor, a studiilor de impact. Orice cheltuială suplimentară este introdusă în dezbaterea OUG de rectificare a bugetului se va întoarce împotriva tuturor românilor, va accentua dezechilibrele și riscă să compromită perspectivele de relansare economică pe care le-am construit pe termen mediu și lung. Cer parlamentarilor să fie responsabili și să susțină rectificarea bugetară cum am hotărât-o. Și așa am făcut eforturi extrem de mari pentru a găsi resurse să creștem veniturile unor categorii importante, să creștem punctul de pensie, să găsim resurse pentru a crește alocațiile pentru copii, am găsit resurse să susținem autoritățile locale în eforturile pe care le fac pentru a putea face față cheltuielilor în timp de pandemie”, a declarat Ludovic Orban.

De la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie a crescut cu 14%, de la 1.265 lei la 1.442 lei. Concret, un pensionar cu o pensie medie la nivel naţional de 1.339 de lei va primi în plus 187 de lei, ajungând la circa 1.526 de lei.