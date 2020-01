Creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani, „fake news al PSD”. Ministrul Violeta Alexandru: „Informațiile trebuie luate din surse oficiale” (VIDEO)

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a dezmințit zvonurile potrivit cărora Guvernul Orban va crește vârsta de pensionare la 70 de ani, și le-a catalogat drept „fake news al PSD”. Cu toate acestea, „în toată Europa există această dezbatere”, astfel că ministerul pe care-l conduce documentează în detaliu subiectul.

„Discuția a plecat, în primul rând, de la faptul că în toată Europa există această dezbatere. M-am întors de curând de la Bruxelles, în decembrie, unde am avut o reuniune cu miniștrii Muncii din statele membre, iar această temă, alături de cea a salariului minim, a fost unul dintre subiectele dezbătute pe larg.

(...) Ulterior, solicitând echipei mele din minister să documenteze subiectul - de altminteri, suntem în plină etapă de documentare, fără să fi conturat un proiect de propunere legislativă, ci mai degrabă ne facem o părere despre ceea ce se întâmplă în celelalte țări membre UE, în România și ținem cont de toți factorii specifici României. Mă refer la speranța de viață, disponibilitatea românilor de a munci etc. Prin urmare, suntem departe de a lua o decizie pe acest subiect”, a afirmat Violeta Alexandru, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Ministrul a subliniat că „informațiile trebuie luate din surse oficiale”, tocmai pentru a nu cădea pradă dezinformărilor.

„În sectorul public există opțiunea în acest moment. Orice om, care dispune de resurse în propria companie, poate face o ofertă unei persoane să-și continue activitatea dacă apreciază că persoana respectivă e aptă de muncă în continuare, dacă evaluează că expertiza sa este valoroasă pentru companie”, a mai spus Violeta Alexandru.

