Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a comentat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” situația coaliției PSD-ALDE, despre a cărei ruptură se vorbește tot mai mult în ultima perioadă.

În condițiile în care multe voci din spațiul public au comparat acest moment cu cel al ruperii USL, Antonescu a susținut că această comparație este valabilă până la un punct. De asemenea, fostul lider liberal a afirmat că tensiunile din coaliție au un singur motiv, candidatura la alegerile prezidențiale.

”ALDE nu e PNL-ul de pe vremuri și alianța PSD-ALDE nu e USL-ul de pe vremuri. Eu știu că istoria se repetă din când în când, știu că există tentația acestei asemănări, dar cam atât. În opinia mea, criza actuală din coaliția de guvernare are un singur motiv: candidatura la președinție. Comparația poate fi făcută până la un punct cu USL, pentru că există cel puțin două deosebiri fundamentale. Prima este că USL era o alianță constituită pe baze paritare între PSD și PNL chiar dacă PSD avea, în fapt, ceva mai mulți parlamentari. Problema candidatului la președinție fusese stabilită oficial, de la început, cu acte în regulă, era desemnată drept candidat la președinție și al PSD, și al PNL o persoană, pe mine. Ceea ce nu s-a întâmplat nicio clipă în cazul de față. PSD n-a spus niciodată că îl va susține pe domnul Tăriceanu la președinție.

Vă rog să vă aduceți aminte cum a pornit totul. A pornit cu domnul Tăriceanu, persoană fizică, urcând pe scările guvernului Ponta, după plecarea PNL, cu mâinile în buzunare, primit de Ponta și făcut, atunci când nu exista nici ALDE măcar, președinte al Senatului. Formațiunea domnului Tăriceanu, care n-a depășit niciodată 5%, iar cel mai recent, nu l-au atins, nu putea pretinde același raport cu PSD. Eu cred că aceasta este singura pricină de conflict. Probabil că asta e singura temă care îi va ține împreună sau îi va face să se despartă pe actualii colegi din alianța PSD-ALDE”.

Întrebat dacă în opinia sa, Călin Popescu Tăriceanu vrea să candideze sau e vorba despre un șantaj politic prin care oamenii din ALDE vor să obțină ceva în plus din actuala guvernare, Antonescu a răspuns: ”Din punctul meu de vedere, cred că domnul Tăriceanu dorește sincer, și nu de acum, această candidatură. Cred că din punct de vedere mediatic, pe canalele apropiate acestei majorități, acestă dorință a domnului Tăriceanu a fost încurajată, întreținută destul de consistent vreme de doi-trei ani. Și, de asemenea, cred că după dispariția din câmpul politic a domnului Dragnea, probabil domnul Tăriceanu s-a crezut mai aproape de acest vis decât era în realitate”.

La replica moderatorului Silviu Mănăstire, potrivit căruia scorul pe care Tăriceanu ar urma să-l obțină la alegerile prezidențiale l-ar face să iasă rușinat din politică, Crin Antonescu a răspuns: ”Puțin politicieni își pun problema cum ies din politică. Cei mai mulți își pun problema să nu iasă sub nicio formă și niciodată”.

