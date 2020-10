Cristian Rizea, fostul deputat condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare în România, zărit la terasă în Republica Moldova (VIDEO)

Picior peste picior într-un restaurant de lux din Chișinău şi cu maşina parcată neregulamentar. Aşa a fost observat fostul deputat Cristian Rizea. Asta în condiţiile în care politicianul este condamnat în România la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă.

Cristian Rizea a fost zărit de un activist politic din Republica Moldova. În imaginile surprinse de acesta se văd polițiștii veniți să constate modul în care a fost parcată mașina de lux a fostului deputat PSD. Cu tot cu cei 4 ani şi 8 luni de condamnare, fostul deputat sta relaxat, picior peste picior, fumând din narghilea.Cu tot cu cei 4 ani şi 8 luni de condamnare, fostul deputat sta relaxat, picior peste picior, fumând din narghilea.

La câteva minute a venit şi amenda pentru faptul că Rizea şi-a parcat bolidul pe trotuar: 750 de lei moldoveneşti, adica 180 de lei romanesti. Din imagiini se observă oricum că după ce îşi primeşte pedeapsa, Rizea pleaca în local, lăsând maşina fix în acelaşi loc.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat pe 18 martie 2019, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la patru ani şi opt luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. Pe 19 martie 2019, la o zi după condamnare, Cristian Rizea a fost dat în urmărire și fotografia lui a fost postată pe site-ul Poliţiei Române.

