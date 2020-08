Cristian Băcanu s-a lansat oficial, din partea PNL și USR-PLUS, în cursa pentru Primăria Sectorului 5. El susține că a intrat în politică în urmă cu trei ani de zile, într-un moment în care România „era guvernată despotic, haotic, iar Bucureștiul n-avea orizont”.

