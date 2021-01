Cristian Bușoi: Alte trei vaccinuri împotriva COVID-19 urmează să fie aprobate în curând în UE / Companiile producătoare contractate de UE trebuie să își respecte promisiunile făcute cetățenilor europeni

Alte trei vaccinuri împotriva COVID-19 urmează să fie aprobate în curând în UE, a anunțat eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Cercetare din Parlamentul European și totodată responsabil al Parlamentului European în relația cu Agenția Europeană pentru Medicamente.

„Alte trei vaccinuri împotriva COVID-19 urmează să fie aprobate curând în UE. Felicitări Agenției Europene a Medicamentului pentru munca depusă pentru avizarea rapidă și sigură a vaccinurilor. În Parlamentul European, a avut loc aseară un schimb de opinii cu director executiv al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), Emer Cooke. Ca responsabil al Parlamentului European în relația cu EMA, am felicitat-o pe doamna Cooke pentru modul în care a decurs până acum activitatea pentru aprobarea vaccinurilor împotriva COVID-19. A fost o muncă enormă, sub o presiune fără precedent, pentru că așteptările noastre pentru oprirea pandemiei sunt uriașe. Am asigurat-o pe Emer Cooke că Parlamentul European va continua să ofere EMA tot sprijinul pentru activitatea pe care o desfășoară în beneficiul cetățenilor europeni”, a declarat Cristian Bușoi, potrivit unui comunicat de presă.

Eurodeputatul a precizat că, pe 29 ianuarie, Agenția Europeană a Medicamentului urmează să dea un aviz pozitiv pentru introducerea condiționată pe piața UE a celui de-al treilea vaccin împotrivia noului coronavirus.

„Este vorba despre vaccinul produs de AstraZeneca, pentru care EMA a evaluat datele din studiile de laborator, datele privind calitatea vaccinului: ingredientele sale și modul în care este fabricat și dovezi privind siguranța și eficacitatea dintr-o analiză combinată a datelor clinice intermediare din patru studii clinice”, a explicat Cristian Bușoi.

Conform informațiilor sale, în prima parte a lunii februarie ar urma să fie disponibil în UE și vaccinul produs de Johnson & Johnson, iar la începutul lunii martie ar trebui să fie avizat de către EMA și vaccinul produs de compania germană CureVac.

„O altă veste extrem de importantă pe care am primit-o de la EMA se referă la alte două autorizări pentru vaccinuri anti COVID-19, care urmează în lunile februarie și martie. Din informațiile mele, în prima parte a lunii februarie ar urma să fie disponibil în UE și vaccinul produs de Johnson&Johnson, iar la începutul lunii martie ar trebui să fie avizat de către EMA și vaccinul produs de compania germană CureVac”, a mai spus demnitarul european.

Cristian Bușoi a subliniat că „pentru a avea toată populația vaccinată până la finalul primăverii și a opri pandemia este esențial să avem rapid disponibile cât mai multe vaccinuri sigure și eficiente împotriva COVID-19”.

„La fel de important, toate companiile producătoare cu care UE a încheiat contracte trebuie să își respecte promisiunile pe care le-au făcut cetățenilor europeni. Pfizer BioNTech trebuie să crească urgent cantitățile pe care le livrează către statele membre, așa cum s-a angajat, după această pauză pentru schimbarea lanțului de producție, iar AstraZeneca, să respecte contractul și să livreze către cetățeni cele 400 de milioane de doze de vaccin promise și nu mai puțin”, a adăugat Cristian Bușoi.

Comisia Europeană a încheiat contracte cu șase dezvoltatori de vaccinuri: Pfizer – BioNTech (600 milioane doze) și Moderna (160 milioane doze), deja autorizat în UE, AstraZeneca (400 milioane doze), care urmează să primească autorizația condiționată săptămâna aceasta, CureVac (405 milioane doze), Johnson&Johnson (400 milioane doze), Sanofi – GSK (300 milioane doze).