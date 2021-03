Cristian Bușoi: Anumite state UE, care au relații mai strânse și care văd vaccinul ca armă geopolitică, pot fi sprijinite cu număr oarecare de doze din Rusia și China, dar nu vor rezolva vaccinarea la nivel mare (VIDEO)

Eurodeputatul Cristian Bușoi s-a arătat de părere că anunțurile venite din anumite țări europene privind achiziționarea de doze de vaccin anti-COVID-19 din Rusia și China „au mai degrabă o valență geopolitică și de poziționare inclusiv în relațiile dintre aceste țări”.

Slovacia a devenit luni al doilea stat UE, după Ungaria, care primește vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V.

