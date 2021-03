Cristian Bușoi: Așteptarea este aceea că în iulie vom avea cel puțin 70% din populația europeană vaccinată și mare parte din restricții vor dispărea / Nu cred în carantinarea marilor orașe (VIDEO)

Cristian Bușoi a subliniat că restricțiile anti-coronavirus sunt valabile pe o perioadă limitată de timp, context în care a subliniat că este important ca măsurile să fie logice și să ducă la scăderea pandemiei. „Așteptarea este aceea că în luna iulie vom avea cel puțin 70% din populația europeană vaccinată și mare parte din restricții vor dispărea, iar deja către a doua jumătate a lunii mai, iunie, chiar dacă nu putem renunța la toate restricțiile, situația va fi mult diferită față de astăzi”, a declarat eurodeputatul PNL, marți seară, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.