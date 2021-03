Cristian Bușoi: Certificatul digital trebuie să fie un facilitator, nu o condiție pentru libera circulație în UE. Cei vaccinați, cei care au trecut prin boală sau cei cu test negativ nu ar trebui să mai intre în restricții (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi a vorbit, luni, pe B1 TV, despre introducerea certificatului verde digital la nivelul UE, o inițiativă pentru care Comisia Europeană ar urma să prezinte o propunere chiar în această săptămână. El a explicat că restricțiile anti-coronavirus nu ar trebui să se mai aplice la persoanele care vor putea demonstra cu acest „pașaport” fie că au fost vaccinate anti-COVID-19, fie că au trecut efectiv prin boală și au devenit imune, fie că au efectuat un test negativ la infecția cu SARS-CoV-2.

