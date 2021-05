Cristian Bușoi, despre acordul la nivelul UE cu privire la certificatul digital: Cred că este un pas înainte pentru a reporni turismul și pentru a face în așa fel încât cetățenii europeni să se deplaseze mai ușor în interiorul UE (VIDEO)

Parlamentul European și statele membre ale blocului comunitar au ajuns la un acord cu privire la certificatul care are ca scop facilitarea călătoriilor pe teritoriul UE în contextul pandemiei de coronavirus, informează Euronews.

Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a vorbit, pentru B1 TV, despre acordul privind certificatul verde digital.

„Este un acord la care s-a ajuns astăzi. E un acord proaspăt, fumul alb de care spuneați dvs. a ieșit de curând. Cred că este un pas înainte pentru a reporni turismul, pentru a face în așa fel încât cetățenii europeni să se deplaseze mai ușor în interiorul Uniunii Europene. A fost a patra rundă de negocieri între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Noi am avut două cerințe foarte puternice- una ca statele membre să nu mai impună alte restricții celor care sunt în una dintre cele 3 condiții pe care le-ați amintit (vaccinat, trecut prin boală sau test negativ în ultimele 72 de ore).

Statele membre n-au fost atât de entuziaste. Compromisul e acela în care se spune că statele membre se vor abține de la a introduce măsuri restrictive suplimentare decât dacă vor demonstra că e în pericol sănătatea publică, deci trenuie să fie o creștere alarmantă de cazuri într-o anumită țară pentru a mai pune vreo restricție de tipul carantină celor care sunt în una dintre cele 3 condiții. Legea cu testele gratuite pe care noi am insistat să le pună la dispoziție doar legat de certificatul verde european adică doar pentru cei care călătoresc într-o altă țară.”

Denumirea oficială a documentului de călătorie va fi „certificat COVID digital al UE”, o ușoară schimbare față de varianta de „certificat verde digital”, propusă inițial.

Certificatul verde digital trebuie să arate dacă posesorul său a fost vaccinat anti-COVID-19, dacă a fost testat negativ pentru infecția cu coronavirus sau dacă a trecut prin boală. Cetățenii europeni pot obține acest document dacă îndeplinesc unul dintre cele trei criterii. Și persoanele care au făcut o singură doză de vaccin pot solicita certificatul, însă doar dacă au fost vaccinați cu unul dintre serurile anti-COVID-19 aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA). În prezent, acestea sunt cele produse de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson.

În cadrul negocierilor s-a ajuns la un compromis în sensul în care ar urmma să se aloce 100 de milioane de euro din fonduri UE (și 100 de milioane de euro în plus dacă este necesar) pentru a face testarea RT-PCR mai accesibilă. De asemenea, statele membre trebuie să se angajeze că vor impune restricții de călătorie titularilor de certificat doar în condiții necesare pentru protejarea sănătății publice.

