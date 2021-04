Cristian Bușoi, despre decizia CEDO privind vaccinarea obligatorie a copiilor în Cehia: Nu se pune problema ca vreo țară UE să-și fi exprimat cea mai mică intenție să facă vaccinarea anti-COVID obligatorie (VIDEO)

Europarlamentarul Cristian Bușoi a vorbit joi seară, într-o intervenție în emisiunea ”Actualitatea”, modrată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit căreia vaccinarea obligatorie a copiilor în Cehia cu un vaccin nonavalent (împotriva a nouă boli, printre care difterie, tetanos, poliomielită) nu constituie o încălcare a dispozițiilor. Bușoi crede că această hotărâre nu poate influența vaccinarea împotriva noului coronavirus în sensul în care aceasta să devină obligatorie.

Întrebat dacă decizia CEDO poate funcționa ca precedent și în legătură cu imunizarea împotriva COVID-19, europarlamentarul PNL a răspuns: ”Nu, nu cred că putem face această legătură și, evident, hotărârea ține strict de o situație din Cehia. Înțeleg că o familie s-a adresat (CEDO – n.r.) pentru că, refuzând vaccinarea, copiii nu au fost primiți la grădiniță. S-a explicat că există un interes superior al copilului, că trebuie să fie protejați de boli, că nu poate fi vorba de o încălcare a drepturilor omului faptul că dacă nu te vaccinezi cu aceste vaccinuri absolut necesare în copilăria timpurie, atunci pot exista anumite restricții în ceea ce privește prezența în colectivitate. Nu cred că se poate extrapola la vaccinarea COVID-19”.

Bușoi a explicat ce ar trebui să se întâmple astfel încât să se poată ajunge la o eventuală vaccinare obligatorie anti-COVID, însă a dat asigurări că în acest moment, nicio țară UE nu și-a exprimat vreo intenție în acest sens.

”Pentru ca să existe o astfel de situație ar trebui ca, într-o țară europeană această vaccinare să devină obligatorie, să existe un apel la CEDO al unei persoane care s-ar considera nedreptățită, deci ar mai dura foarte mult și nu cred că putem extrapola de la o situație la alta. (...)

Din ce s-a discutata până acum în Parlamentul European, nu se pune problema până acum ca vreo țară europeană să-și fi exprimat cea mai mică intenție să facă vaccinarea anti-COVID obligatorie. Nici nu cred că ar funcționa”, a mai spus Cristian Bușoi.

