Cristian Bușoi, despre noua variantă a coronavirusului: Deocamdată lucrurile pot fi controlate. E nevoie de măsuri care trebuie explicate, și aici se pot face eforturi mai mari decât până acum (VIDEO)

Europarlamentarul Cristian Bușoi a vorbit luni seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, despre noua variantă a coronavirusului care a fost decoperită și în România. Este vorba despre o variantă care prezintă atât caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cât şi mutaţia E484K și care ar reduce eficiența vaccinurilor.

”Deocamdată lucrurile pot fi controlate. Vorbim de un număr mic de cazuri identificate cu aceste mutații puternic rezistente la vaccinuri, dar evident că mutațiile reprezintă coșmarul oameniilor de știință, al companiilor farmaceutice și o mare îngrijorare pentru toți cei care sunt astăzi în situația de a lua decizii. Dacă aceste mutații se vor dezvolta, vor apărea la un număr din ce în ce mai mare de persaone, în mod evident, campaniile de vaccinare pot fi puse sub semnul pericolului și această pandemie riscă să se prelungească mai mult decât vara aceasta. Dincolo de mutațiile acestea foarte rezistente, chiar și cele des întâlnire și care, în general, provin dinspre UK, arată o periculozitate mai mare, o mai mare capacitate de infectare și, din păcate, vedem și o spun medicii care luptă zi și noapte cu coronavirusul în spitalele din România, o gravitate mai mare a cazurilor.

Pentru prima dată vorbim de cazuri care, în mare măsură, sunt din ce în ce mai grave, vorbim de vârste din ce în ce mai tinere afectate, ceea ce nu s-a întâmplat în valul 1 și valul 2, de aceea, nevoia de responsabilitate individuală și de a lua niște măsuri, care trebuie să aibă o acceptanță socială, o logică, care trebuie explicate, și aici se pot face eforturi mai mari decât s-au făcut până în prezent”, a declarat Cristian Bușoi.

