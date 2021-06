Cristian Bușoi, despre OUG privind decontările: Cei care plătesc asigurări de sănătate, când se duc într-un spital privat, nu mai plătesc toată suma, ci doar diferența între tariful decontat de stat și costul real al intervenției (VIDEO)

Europarlamentarul Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, a explicat vineri, pentru B1 TV, ce se schimbă în sistemul de sănătate după adoptarea de către Guvern a Ordonanței de Urgență privind decontarea unor servicii medicale.

Amintim că, joi, Adrian Gheorghe, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a anunțat că de la 1 iulie intră în vigoare măsura contribuţiei personale pentru serviciile medicale oferite de furnizorii privaţi aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, respectiv pentru serviciile medicale de spitalizare continuă, cazuri acute.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Săptămâna financiară” , moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

