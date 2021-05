Cristian Bușoi: Prin înființarea și găzduirea E-ARC, România vrea să contribuie la a găsi soluții pentru anumite amenințări. Centrul colaborează strâns cu NATO și cu alte instituții internaționale (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi a explicat, luni, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, că România este un pilon de stabilitate și vrea să contribuie, prin înființarea și găzduirea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, la a găsi soluții îndreptate spre rezolvarea anumitor amenințări, inclusiv în domenii precum tehnologiile emergente, comunicațiile sau sistemele de transpot.

