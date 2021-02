Cristian Bușoi: După luna aprilie nu vor mai fi probleme cu numărul dozelor de vaccin / Pfizer a redus cantitățile, dar vor recupera întârzierile (VIDEO)

Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi a vorbit pe B1 TV despre vaccinuri anti-COVID disponibile la acest moment în Europa, dar și despre posiblitatea aprobării vaccinului Sputnik V, produs în Rusia. Bușoi a explicat că problemele din UE ar urma să vizeze doar lunile februarie și martie, având în vedere ca Pfizer nu poate livra toate dozele promise.

Totodată, el este de părere că aceste probleme s-ar remedia din luna aprilie, când compania farmaceutică ar urma să livreze o cantinate mai mare de vaccin.

„Vaccinul Sputnik V a trimis deja documentația către Agenția Europeană a Medicamentului, nu știm exact cât va dura partea de evaluare și de aprobare a documentației și a studiilor clinice (...) În opinia mea va mai dura până când Agenția Europeană a Medicamentului va aproba vaccinul și oricum problema UE cu vaccinurile nu este pe termen mediu”, a explicat europarlamentarul Cristian Bușoi, în direct pe B1 TV.

Europarlamentarul PNL a explicat faptul că, în opinia sa, problemele pe care Uniunea Europeană le întâmpină în prezent cu numărul dozelor de vaccin anti-COVID s-ar putea încheia în luna aprilie, când pe piață ar urma să fie mai multe tipuri de ser, ale altor companii farmaceutice, dar și BioNTech Pfizer ar urma să revină la livrarea numărului de doze agreat cu Uniunea Europeană.

„Cred că după luna aprilie nu vor mai fi probleme cu cantitățile de vaccinuri. Marea noastră problemă în UE sunt lunile februarie și martie, din mai multe motive:

În primul rând, știți bine că Pfizer a redus cantitățile pentru că și-au mutat producția și vor crește capacitatea, vor recupera întârzierile, dar a existat o perioadă în care nu am avut la dispoziție tot ce ni s-a promis.

CureVac va putea primi aprobarea abia în luna martie, iar veste bună este acest vaccin nou, cu care Comisia Europeană nu făcuse încă un contract, probabil că îl va face săptămâna viitoare.

Încă nu e clar dacă vom avea vaccinul Jhonson & Jhonson, pentru că studiile sunt încă destul de neconvingătoare, deși din SUA a venit o veste bună, el va fi aprobat acolo.

În desfășurare este proiectul Sanofi, dar acesta va veni abia la începutul verii, acolo existând totuși un avantaj în faptul că se pot concentra pe mutațiile care nu răspund la vaccinurile deja existente.

Pentru moment, în Uniunea Europeană avem vaccinuri BioNTech Pfizer cu micile problemel pe care le-am descris, avem Moderna care livrează așa cum s-a angajat, dar este o cantitate mult mai mică și avem marea discuție legată de AstraZeneca. Deocamdată nu s-a ajuns la un acord și nu avem garanția că vor livra așa cum s-a promis, pentru că se plâng că au probleme de producție.

Din producția UE nu s-a dus nimic către SUA. Este o discuție legată de Regatul Unit, pentru că dincolo de ceea ce se produce în situl de producție de acolo, ceea ce se produce în Europa, mai ales la fabrica din Germania merge către Regat. Trebuie să se lămurească aceste lucruri.

Uniunea Europeană a fost un partener corect al industriei farma până acum, mai ales țările din vestul și nordul Uniunii Europene, cred că și față de copmania AstraZeneca a fost un partener corect, se continuă parteneriatul nu doar în zona de vaccinuri, pe toate produsele. Trebuie să fim tratați cu aceeași corectitudine, iar dacă sunt probleme de livrare a cantităților în toată lumea, se poate înțelege acest lucru”, a explicat Cristian Bușoi, pentru B1 TV.

