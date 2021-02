Cristian Bușoi: E momentul ca industria farmaceutică să fie fair-play cu cetățenii europeni! Companiile să respecte contractele semnate cu Comisia pentru furnizarea vaccinurilor

Este momentul ca industria farmaceutică să fie fair-play cu cetățenii europeni, a subliniat eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, solicitând companiilor farmaceutice să respecte contractele semnate cu Comisia Europeană pentru furnizarea vaccinurilor împotriva COVID-19.

Cristian Bușoi, despre vaccinul anti-COVID-19 și relația dintre UE și companiile farmaceutice

„Este momentul ca industria farmaceutică să fie fair-play cu cetățenii europeni! Companiile farmaceutice să respecte contractele semnate cu Comisia Europeană pentru furnizarea vaccinurilor împotriva COVID-19. Am luat cuvântul astăzi în plenul Parlamentului European, în fața președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, invitată la dezbaterea despre strategia UE privind vaccinurile și vaccinarea anti-COVID-19. Am subliniat în discursul meu că UE se află în fața unei presiuni foarte mari. Încă nu suntem acolo unde am fi vrut, iar virusul continuă să facă victime”, a declarat eurodeputatul Cristian Bușoi.

Demnitarul european a explicat că „vaccinurile reprezintă însă singura șansa de a reduce la minimum criza medicală, a reporni economiile și a reveni la normal”.

„Este de remarcat rapiditatea cu care cercetătorii și companiile farmaceutice au descoperit vaccinurile contra COVID-19, însă e drept că nu avem încă informații clare privind eficiența la mutațiile existente ale virusului și nu știm dacă vaccinurile vor fi eficiente în cazul unor mutații viitoare. Trebuie să primim aceste răspunsuri, pe care cetățenii le așteaptă și, în același timp, să investim în cercetare și în creșterea capacităților de producție pentru a avea o armă puternică împotriva unor mutații”, a adăugat Cristian Bușoi.

El a precizat că UE „a oferit nu doar sprijin financiar pentru cercetare, ci a fost și un partener fair-play cu industria farmaceutică în ultimele decenii”.

„Este momentul ca industria farmaceutică să fie, la rândul ei, fair-play cu cetățenii europeni, iar acele companii care au semnat contracte cu Comisia Europeană pentru furnizarea vaccinurilor anti COVID-19 să își respecte contractele. Trebuie să rezistăm, de asemenea, la unele tentații, cum ar fi interzicerea exporturilor de vaccinuri produse în UE, dar și să fim vigilenți și să nu permitem ca vaccinul să devină o armă geopolitică, ca în cazul Sputnik V. Uniți și nu dezbitați, fermi și nu șovăielnici, solidari și nu egoiști, vom reuși!”, a conchis eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European.