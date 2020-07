Cristian Bușoi: Este de departe unul dintre cele mai tensionate summituri din istoria UE. Cred că vor reuși să își impună punctul de vedere România și statele care încearcă să găsească o cale de mijloc (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi a comentat, luni, în direct pe B1 TV, negocierile de la summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state naționale încearcă deja de patru zile să ajungă la un consens cu privire la cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, dar și la fondul european de redresare economică.

