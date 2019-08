Cristian Bușoi: 'Guvernul României să spună adevărul despre situația economică și despre buget. Aceasta este o rectificare mincinoasă'

Europarlamentarul Cristian Bușoi solicită Guvernului ”să spună adevărul despre situația economică și despre buget”. Într-o postare pe Facebook, liberalul acuză Executivul că încearcă să ascundă gunoiul sub preș, ”venind cu cifre din burtă, fabricând date”.

Bușoi se referă mai ales la Sănătate și Educație, precizând că tăierile de fonduri de la aceste ministere ”sunt semnele clare ale faptului că situația economică a țării este alta decât cea pe care încearcă să ne-o prezinte Guvernul”.

Redăm, mai jos, postarea integrală a lui Cristian Bușoi:

”Guvernul României să spună adevărul despre situația economică și despre buget. Faptul că la această rectificare bugetară nu se adăugă nimic în bugetul Sănătății și mai ales la cel al CNAS, pune grav în pericol sănătatea pacienților din Programele de sănătate și arată cât preț pune PSD pe viața românilor.

Guvernul României a prezentat încă de la început un buget nerealist, cu venituri supraestimate și previziuni privind cheltuielile mult reduse. Ajuns la un prim moment al adevărului, odată cu rectificarea, Guvernul sacrifică Educația, Sănătatea și proiectele de investiții în transport. Probabil, s-a ajuns la fundul sacului. Măsurile economice luate în ultimii doi ani de PSD, cheltuielile enorme pe care le-au făcut au ajuns, acum, să își spună cuvântul.

Aceasta este o rectificare mincinoasă, este o măsură destinată să ascundă realitățile economice. PSD ascunde gunoiul sub preș, încercând să tragă de timp. Cea mai gogonată minciună, care acum își arată fața, a fost aceea privind atragerea de fonduri europene, unde încasările sunt mult sub nivelul preconizat.

Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 1.8 miliarde de lei; iar creditele bugetare are Ministerului Fondurilor Europene se reduc cu aproximativ 682 milioane lei.

Consider că tăierile operate de PSD la capitolul Educație, la proiectele de infrastructură și transport, precum și prezentarea unor cifre vădit eronate sunt semnele clare ale faptului că situația economică a țării este alta decât cea pe care încearcă să ne-o prezinte Guvernul.

În ceea ce privește Sănătatea, situația este foarte gravă. De la bun început s-a mers pe un buget subestimat, atât în ceea ce privește funcționarea spitalelor, cât și a programelor de sănătate. Faptul că la această rectificare nu se adăugă nimic în bugetul Sănătății, și mai ales la bugetul Programelor naționale de sănătate, în special a celor bolnavi de cancer, arată cât preț pune PSD pe sănătatea românilor.

Îi solicit doamnei Dăncilă să prezinte românilor situația reală a bugetului României. Nu mai ascundeți adevărul!

România are nevoie de o bună guvernare. O bună guvernare se poate realiza doar dacă se proiectează un buget corect, se trasează și se bugetează prioritățile reale. Nu poți guverna bine, încercând să ascunzi gunoiul sub preș, venind cu cifre din burtă, fabricând date.”