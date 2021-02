Cristian Bușoi: În timpul guvernării liberale au crescut alocațiile, nu se pot dubla în acest moment pentru că între timp a venit o pandemie (VIDEO)

Europarlamentaul liberal Cristian Bușoi a vorbit, joi, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, despre subiectul creșterii alocațiilor pentru copii, context în care a subliniat că într-o perioadă de criză nici alocațiile, și nici pensiile nu pot fi majorate.

”În timpul guvernării liberale au crescut alocațiile, nu se pot dubla în acest moment pentru că între timp a venit o pandemie, de acolo criza economică și niciun guvern al Uniunii Europene, niciun guvern responsabil nu crește brusc anumite cheltuieli în criză sanitară și într-o posibilă criză economică.

Au crescut alocațiile în timpul guvernării liberale, au crescut, de asemenea, și pensiile. Nu putem să le dublăm și s-a explicat de foarte multe ori, a explicat prim-ministrul, a explicat ministrul de Finanțe. Oricum avem un deficit destul de mare, peste 7% din PIB și trebuie să fim atenți pentru că acest deficit înseamnă împrumut (...). Nu putem merge la nesfârșit cu deficitul, doar ca să acoprim acum niște cheltuieli pentru niște propuneri care nu sunt realiste. Am vrea, cu toții, să creștem veniturile pensionarilor și alocațiile pentru copii, dar nu se poate în perioadă de criză”, a spus Cristian Bușoi.

