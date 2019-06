Cristian Bușoi: ''Doamna Firea ne-a anunțat ca primăria este în faliment. Este o surpriză că s-a ajuns aici? Nu. S-a ajuns aici din acțiunea proastă și lipsa de judecată a PSD''

Gabriela Firea a anunțat că Primăria Capitalei e în faliment, lucru deloc surprinzător date fiind acțiunea proastă și lipsa de judecată a PSD, susține Cristian Bușoi. Liberalul amintește că de trei ani tot atrage atenția administrației PSD că risipește banii pe companiile publice ilegale, pe pomeni, cadouri electorale și salariile clientelei, în loc să-i investească în infrastructură spitale și rețeaua de termoficare.

Bușoi mai amintește că Firea nu s-a ținut de promisiunile făcute în campanie, care, de altfel, i-au și adus mandatul de Primar General.

De 3 ani, PSD conduce tot: are primării de sector, are Primăria Generală, are Guvern și n-a făcut nimic. Aceștia ani au fost pierduți, mai susține Cristian Bușoi.

Postarea integrală a lui Cristian Bușoi (PNL):

”Doamna Firea ne-a anunțat ca primăria este în faliment. Este o surpriză că s-a ajuns aici ? Nu. S-a ajuns aici din acțiunea proastă și lipsa de judecată a PSD, deopotrivă la Guvern și în administrația Capitalei.

De 3 ani atrag atenția administrației PSD de la Capitală și de la sectoare că risipește banii pe companii publice declarate ilegale, pe pomeni, pe cadouri electorale, pe salariile clientelei, pe evenimente fără rost și spectacole, că bate câmpii cu acțiuni inutile, în loc să atragă fonduri europene, așa cum fac toate primăriile din țară pentru modernizarea rețelei de termoficare, pentru spitale și pentru infrastructura.

De 3 ani, PSD conduce tot: are primării de sector, are Primăria Generală, are Guvern și n-a făcut nimic.

Administrația PSD-Firea a primit, în 2016, de la bucureșteni un vot de încredere imens ca să ducă la îndeplinire câteva lucruri simple: "revoluția în trafic", investiții în modernizarea rețelei RADET, un spital nou în București și mai puțină poluare. Spitalul municipal este tot în stadiul de promisiune. Șoseaua de centură nu s-a făcut. Bucureștiul este cea mai poluată capitală din Europa.

De 3 ani, și eu și ceilalți colegi din PNL spunem că felul în care PSD conduce lucrurile în București este greșit; că administrația este nepricepută, după cum se vede din proiectele de infrastructură, care zac; că ia decizii greșite, așa cum a fost insolvența și aducerea în faliment a RADET; că nu urmărește decât căpătuiala clientelei, cum a fost cu înființarea celor 22 de companii publice, în care orașul a băgat 2,8 miliarde de lei, prin majorările de capital.

Pentru ca am criticat administrația pe care o conduce, doamna Firea m-a dat în judecată pe motiv că o calomniez. Pentru că ne-am opus în Consiliul General inițiativelor păguboase, dna Firea a strigat în gura mare că se opune PNL la proiectele bune, pe care vrea domnia sa să le facă.

4 ani pierduți pentru București! Aceasta este realizarea administrației PSD, administrația falimentului Capitalei”.