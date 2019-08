Cristian Bușoi (PNL): Cel mai corect ar fi ca Guvernul Dăncilă să demisioneze. Opțiunea românilor s-a schimbat radical față de momentul 2016 (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a declarat, în direct pe B1TV, că cea mai corectă decizie a Guvernului Dăncilă a fi aceea a demisiei, pentru că este evident că, față de momentul 2016, „opțiunea românilor s-a schimbat în mod radical”.



„Dacă în 26 mai PSD a pierdut sprijinul românilor, și în mod evident s-a văzut că după doi ani și jumătate de guvernare catastrofală, așa cum foarte bine a descris-o astăzi și președintele Klaus Iohannis, scorul a fost unul extrem de prost, de slab, meritat pentru guvernarea dezastruoasă pe care a avut-o, iată că în aceste zile a pierdut și majoritatea formală în Parlament. Poate încerca să meargă cu o nouă formulă. Cel mai corect ar fi fost să-și dea demisia.



Cel mai și cel mai corect, și iarăși revin la discursul de azi al președintelui Iohannis, ar fi fost să-și dea demisia după 26 mai. Sunt cazuri în alte țări europene, mai avansate ca democrație, cu oameni politici mai responsabili, care după un vot, la alte alegeri decât cele parlamentare, chiar cele europarlamentare - cazul Greciei și nu doar al Greciei -, au decis să reseteze. Să ceară alegeri anticipate, să meargă din nou în fața poporului, să existe o formulă în Parlament și guvernamentală, care să exprime dorința de acum a electoratului român.



Nu trebuie să mai stăm încă un an de zile, când lucrurile sunt atât de clare că, față de momentul 2016, opțiunea românilor s-a schimbat în mod radical”, a afirmat Cristian Bușoi, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat care ar trebui să fie următoarea mutare a premierului Dăncilă, Cristian Bușoi a răspuns: Ceea ce cere Constituția. Aici nu este nimic de discutat, de negociat. Chiar dacă unii încearcă să facă din alb negru și din negru alb. Altfel, este o încălcare a legii, a Constituției. Există sancțiuni în România pentru încălcarea gravă a legii. Nu e o discuție nici măcar în discursul doamnei Dăncilă. Ea spune că va merge în Parlament”.

