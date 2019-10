Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi susține în Parlamentul European grăbirea digitalizării sistemului medical, "cu garantarea confidențialității și securității datelor pacienților."

În cadrul audierii comisarului desemnat pentru Sănătate, Stella Kyriakides, Bușoi a menționat că existența registrelor europene ale pacienților, posibilitatea de a schimba înregistrări medicale între țările UE va permite cetățenilor, în special a celor care suferă de cancer, hepatite sau boli rare, să primească îngrijiri medicale mai bune și mai sigure.

"Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară (ENVI) din Parlamentul European am participat, aseară, la audierea comisarului desemnat pentru Sănătate, doamna Stella Kyriakides, căreia i-am adresat și două întrebări pe un subiect care mă preocupă îndeaproape: digitalizarea sistemelor de sănătate din țările UE și interconectarea, la nivel european, a dosareleor electronice ale pacienților.

I-am explicat doamnei comisar că evoluția în Medicină, găsirea de tratamente mai eficiente, stabilirea unor diagnostice mai precise și mai rapide nu se poate face fără inovație și digitalizare. Existența registrelor europene ale pacienților, posibilitatea de a schimba înregistrări medicale între țările UE va permite cetățenilor, în special a celor care suferă de cancer, hepatite sau boli rare, să primească îngrijiri medicale mai bune și mai sigure. Pentru aceasta, am subliniat, avem nevoie de progrese în ceea ce privește implementarea legislației existente, dar și de noi evaluări. Astăzi, atât pacienții cât și medicii se confruntă încă cu o lipsă de încredere în ceea ce privește e-Sănătatea, deși progresele sunt evidente, inclusiv în România, unde avem deja disponibile rețeta electronică și dosarul electronic al pacieților.

Am ridicat și problema securității informațiilor despre diagnostice și pacienți, dar și a informării mai clare a cetățenilor despre beneficiile pe care le aduce digitalizarea sistemului medical. I-am spus doamnei comisar desemnat că pentru a putea garanta interoperabilitate și a avea un format european pentru registrele de sănătate, la care cetățenii să poată avea acces oriunde în UE, avem nevoie de susținere din partea statelor membre și din partea cetățenilor. Am întrebat-o dacă are în plan îmbunătățirea strategiei de informare a pacienților despre digitalizarea sistemului și dacă va promova și între statele membre noutățile cu privire la dosarele medicale ale bolnavilor.

Doamna Stella Kyriakides mi-a spus că susține digitalizarea în Sănătate, fiind convinsă că aceasta va revoluționa îngrijirea și viața pacienților și că va promova, de asemenea, Cercetarea și Inovarea în domeniul medical. Cât despre confidențialitatea datelor și informarea mai clară a pacienților, comisarul desemnat mi-a răspuns că: “Mă bucur că ați menționat acest aspect, de multe ori ignorat, și anume să îmbunătățim nivelul de informare al pacienților. Statele membre au obligația să facă acest lucru și le vom sprijini. Cât despre securizarea datelor pacienților, trebuie să avem permanent în vedere acest lucru atunci când vorbim despre e-Sănătate. În spațiul european al datelor de sănătate vor fi introduse toate datele pacienților. Va trebuie să colaborez cu doamna comisar Margrethe Vestager, responsabil cu digitalizarea, pentru a pune pe picioare acest sistem cât de repede”.

Comisarul desemnat pentru Sănătate a ridicat și problema diferenței de nivel dintre statele UE în ceea ce privește e-Sănătatea și a subliniat că țările mai puțin avansate vor fi încurajate să facă pași către acest domeniu", scrie Cristian Bușoi pe Facebook.

Cristian Bușoi (PNL): 'Digitalizarea sistemului medical, cu garantarea confidențialității și securității datelor pacienților' - Discuția purtată de europarlamentarul liberal cu Stella Kyriakides, comisarul desemnat pentru Sănătate