Cristian Bușoi (PNL): E nevoie de un echilibru între menținerea anumitor restricții și repornirea unor activități economice. Dincolo de critici, PSD nu a venit cu nimic constructiv (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi a subliniat nevoia de a găsi un echilibru între necesitatea ca anumite restricții să rămână în vigoare și cea privind deschiderea unor activități economice. În direct pe B1 TV, demnitarul european a declarat că PSD nu a „venit până acum cu absolut nimic constructiv”, dincolo de „faptul că avem un an electoral și trebuie să critice, să se opună, să găsească defecte”.



Cristian Bușoi, despre nevoia de un echilibru între menținerea anumitor restricții și repornirea unor activități economice





El a explicat că toate datele referitoare la bilanțul pandemiei de coronavirus în România sunt „publice. Văd că există multă ignoranță sau, mă rog, necunoaștere, lipsă de informare la cei din PSD. Trebuie doar să ceară, altele sunt date publice. Câți sunt infectați, câte persoane au decedat, românii care au intrat în țară. Sunt chestiuni de date publice și care, în mod evident, au fost la dispoziția tuturor cetățenilor României și tuturor decidenților încă de la început. Indiferent de aceste detalii, amănunte, care pot fi invocate ca motive, în spate stând ca întotdeauna un interes politic și faptul că avem un an electoral și trebuie să critice, să se opună, să găsească defecte, nu au venit până acum cu absolut nimic constructiv. Dincolo de acest lucru avem o realitate. În România, până acum, situația medicală a fost gestionată corespunzător, a fost gestionată bine. Orice comparație o facem mai ales cu țările în care au fost comunități mari de români. Vedem că, totuși, situația s-a ținut sub control. Din fericire, sistemul de sănătate, care era destul de nepregătit, mai ales că în ultimii trei ani a fost o guvernare a celor din PSD, a rezistat și medicii, cu eroism, au făcut față situației”.



„Acum suntem însă într-un moment în care trebuie să fim foarte responsabili. Sigur că trebuie să găsim un echilibru - aici ne putem așeza la masa discuțiilor cu oricine - între nevoia de a continua cu niște restricții, pentru că a ține virusul sub control, sau răspândirea virusului sub control mai bine zis, și nevoia de a deschide încetul cu încetul activitățile economice, activitățile sociale, turismul. Pentru că, în mod evident, după această criză medicală va veni o criză economică și încă de pe acum trebuie să reducem impactul crizei economice pe cât de mult posibil. Asta face Guvernul”, a declarat eurodeputatul Cristian Bușoi.



Ce spune eurodeputatul PNL despre prelungirea stării de alertă



Întrebat dacă este de părere că Guvernul Orban va merge pe o soluție de compromis și va prelungi starea de alertă doar cu 15 zile, cum a cerut PSD, Cristian Bușoi a răspuns: „Guvernul este în plină ședință acum. O să avem diseară și o discuție politică în Biroul Politic, în sistem de videoconferință. (...) Nu cred că vor face un compromis pe această chestiune. În mod clar însă vom vedea clar care vor fi restricțiile care vor continua. Multe dintre ele sunt de bun simț, purtarea măștii, încă restricții în ceea ce privește adunările publice, în ceea ce privește manifestările cu un număr mare de participanți. Trebuie luată o decizie. Nu e o decizie ușoară. Nici eu nu știu cum e mai bine în ceea ce privește mai ales restaurantele de pe litoral, pentru că există o cerere a celor care gestionează locurile de cazare pentru a reporni turismul, dar și acolo trebuie să luăm o decizie înțeleaptă și să avem grijă să nu creăm o situație care să genereze și mai multe persoane infectate”.