Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi, vicepreședintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European, a criticat rectificarea bugetară adoptată de Guvernul PSD-ALDE, care „sacrifică educația, sănătatea și proiectele de investiții în transport”.

El susține că, încă de la început, Guvernul Dăncilă a prezentat „un buget nerealist, cu venituri supraestimate și previziuni privind cheltuielile mult reduse”. În acest context, Cristian Bușoi a somat Executivul „să spună adevărul despre situația economică”.

„Guvernul României să spună adevărul despre situația economică și despre buget. Faptul că la această rectificare bugetară nu se adăugă nimic în bugetul Sănătății și mai ales la cel al CNAS, pune grav în pericol sănătatea pacienților din Programele de sănătate și arată cât preț pune PSD pe viața românilor.