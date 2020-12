Cristian Bușoi (PNL): Suntem foarte serioși în a construi o coaliție de guvernare de centru-dreapta, alături de partide reformiste care ne împărtățesc viziunea despre viitorul României (VIDEO)

Europarlamentarul liberal Cristian Bușoi a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referindu-se la negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR privind crearea unei coaliții de guvernare, că liberalii sunt ”foarte serioși în a construi o coaliție de guvernare de centru-dreapta, alături de partide reformiste”. Asta în condițiile în care negocierile au intrat din nou în impas, iar potrivit unor surse politice, una dintre variantele luate în calcul este ceaca Ludovic Orban să fie propus din nou pentru funcția de prim-ministru de către PNL.

”Nu este o ședință la PNL. Probabil că sunt mai mulți colegi la sediul PNL, parte din echipa de negociere politică. Suntem foarte serioși în a construi o coaliție de guvernare de centru-dreapta, alături de partide reformiste care ne împărtățesc viziunea despre viitorul României –PNL, USR PLUS și UDMR. Vrem o despărțire totală de trecutul guvernării PSD. Deși există multe puncte de convergență, deși există o voință clară de a face o construcție pentru România, sunt foarte multe detalii care trebuie discutate, cumpănite pe parte de program. În primul rând, arhitectura instituțională – premier, președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului – apoi structura programului de guvernare, structura guvernului, cum arată portofoliile, care sunt oamenii cei mai potriviți pentru portofolii, principiile de bune practici pe care va treebui să le respecte viitoarea coaliție”, a spus Cristian Bușoi.

Întrebat dacă Ludovic Orban a informat conducerea PNL despre posibilitatea de a fi din nou propus pentru funcția de prim-ministru, Cristian Bușoiu a răspuns: ”Există multe opțiuni posibile pe masa negocierilor. Deocamdată PNL are o decizie statutaură, comunicată, aceea de a susține propunerea cu premier – Florin Cîțu și președinte al Camerei Deputaților - președintele partidului, Ludovic Orban. În rest, chiar dacă se pot analiza și alte opțiuni, nu am cunoștință de vreo altă decizie”.

