Cristian Bușoi (PNL): Viorica Dăncilă, reprezentanta unei guvernări toxice, care a pus în discuție direcțiile României. PSD poate profita de trecerea în opoziție, pentru că are șansa să se reformeze (VIDEO)

PSD ar putea profita de trecerea în opoziție pentru a se reforma, dar totul depinde de măsura în care „va înțelege lecțiile ultimilor trei ani”, a declarat, în direct pe B1 TV, eurodeputatul PNL Cristian Bușoi, vorbind despre discursul președintelui Iohannis cu privire la Dăncilă, care a reprezentat o „guvernare toxică”, „care nu a fost în interesul românilor”.



„Este un discurs foarte critic la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în România, la atitudinea PSD față de multe chestiuni importante, față de români, față de Președintele României, față de partenerii noștri, față de anumite angajamente la nivel european. Nu cred că cineva trebuie să o ia personal. De altfel, președintele a spus-o de foarte multe ori că acum, mergând în opoziție, PSD, în opinia noastră, are șansa să se reformeze. Depinde de PSD în ce măsură va înțelege lecțiile ultimilor trei ani”, a declarat Cristian Bușoi, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă ostilizarea PSD nu ar putea pune în pericol guvernarea liberală, eurodeputatul PNL a răspuns: „PSD oricum este ostil față de Guvern, față de președinte, față de PNL. E normal, suntem două partide cu totul și cu totul diferite, care avem opinii diferite față de multe subiecte importante din ultimii ani din România. De la chestiuni legate de independența justiției, până la atitudinea față de instituțiile europene. De la chestiuni de economie, la cum trebuie să investim sau nu, cum ar trebui să crească salariile funcționarilor publici etc. Sunt și alte lucruri pe care, poate, toată clasa politică le acceptă, România în UE, România în NATO, România transatlantică, chiar dacă, din păcate, ceea ce a făcut Guvernul PSD în ultimii trei ani ne-a îndepărtat și de parteneriatul cu SUA și a pus în discuție și felul în care acționăm și suntem priviți în UE”.



Cristian Bușoi a vorbit și despre refuzul președintelui Iohannis de a accepta o dezbatere electorală cu Viorica Dăncilă și a spus că șefa PSD reprezintă „o guvernare toxică”.



„În primul rând, Dăncilă e reprezentantul unui partid care, în opinia noastră, a reprezentat o guvernare toxică, o guvernare care nu a fost în interesul românilor, care a pus în discuție foarte multe din direcțiile pe care România se înscrisese”, a subliniat Bușoi.

