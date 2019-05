Cristian Bușoi (PNL): Am votat pentru reprezentarea României în Parlamentul European de către oameni care au avut rezultate (VIDEO)

Cristian Bușoi a votat, duminică dimineață, la o secție din Capitală. Vicepreședintele PNL, care candidează pentru un nou mandat în Parlamentul European, a insistat că românii trebuie să voteze, iar România trebuie să-și consolideze parcursul european.

Am votat ”pentru reprezentarea României în Parlamentul European de către oameni care au avut rezultate fie la Bruxelles, fie în administrația publică locală, fie în politica românească, cu gândul că România trebuie să-și consolideze parcursul său european”, a declarat Cristian Bușoi.

