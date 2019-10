Cristian Bușoi (PNL): ”Greu de înțeles care este logica PSD în desemnarea comisarului european. Legislația este încălcată grosolan” (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că legislația este încălcată grosolan în privina propunerilor de comisar european făcute de premierul Viorica Dăncilă. Liberalul a subliniat că șefa Guvernului nu trebuia să anunțe numele înainte să se consulte cu președintele Klaus Iohannis și că persoanele în cauza ar fi trebuit să fie audiate în Parlamentul României.

”Greu de înțeles care este logica PSD în toată această chestiune cu desemnarea comisarului. În mod clar, e un lucru care nu face bine imaginii României. PNL a spus clar că toate propunerile înaintate până acum în spațiul public sunt propuneri nefericite.

Mai e o chestiune foarte importantă: felul în care doamna premier înțelege să se joace cu aceste nominalizări, strict într-o logică de partid. În mentalitatea PSD și a doamnei Dăncilă, dacă există un post undeva, acel post trebuie ocupat obligatoriu de un PSD-ist, indiferent dacă este sau nu calificat, dacă corespunde sau nu din punct de vedere profesional, moral, acelui post.

Și din punctul de vedere al legislației României lucrurile sunt foarte grave pentru că există o decizie a CCR. Această nominalizare trebuia făcută după consultarea președintelui, cu un aviz al președintelui și după audierea în Parlamentul României a propunerii pentru comisar european. (...) Din acest punct de vedere, legislația este încălcată grosolan”; a declarat Cristian Bușoi.

