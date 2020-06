Cristian Bușoi: Raloxifen, un medicament pentru osteoporoză, ar putea fi eficient și pentru formele ușoare de COVID-19, și pentru pacienții asimptomatici

Exscalate4CoV, finanțat cu trei milioane de euro de către Uniunea Europeană, a anunțat că Raloxifen, un medicament generic utilizat în tratarea osteoporozei, ar putea fi eficient și pentru cazurile ușoare de COVID-19, dar și pentru pacienții asimptomatici, a declarat eurodeputatul PNL Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Cercetare din Parlamentul European și raportor al aceleiași instituții pentru noul Program de sănătate (EU4Health).

„Finanțare de 3 milioane de euro pentru descoperirea unui tratament împotriva COVID-19. Avem deja primele rezultate pozitive. Exscalate4CoV, finanțat cu 3 milioane de euro de Uniunea Europeană pentru sprijinirea cercetărilor, a anunțat că un medicament generic utilizat în tratarea osteoporozei – Raloxifen – ar putea fi eficient și pentru pacienții cu forme ușoare ale COVID – 19 și pacienții asimptomatici. Cu ajutorul supercalculatoarelor pe care le utilizează, cele mai performante din lume, consorțiul a testat deja în mod virtual 400.000 de molecule. 40 dintre acestea sunt considerate active împotriva virusului, însă substanța Raloxifen s-a dovedit a fi cea mai promițătoare, conform Comisiei Europene, care finanțează cercetarea. Această substanță ar putea fi eficace în blocarea replicării virusului în celule și ar putea stopa evoluția bolii, spun specialiștii Consorțiului, în special în cazurile depistate timpuriu sau în cazul pacienților fără simptome”, a scris demnitarul european, vineri, pe Facebook.

Cristian Bușoi a explicat că acum urmează „ca Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) să evalueze noua potențială utilizare a Raloxifen. Dacă este aprobat de EMA, medicamentul ar putea fi pus rapid la dispoziția cetățenilor în cantități mari și la costuri reduse și să contribuie, astfel, la diminuarea noilor valuri de infecție”.

„Consorțiul Exscalate4CoV este cunoscut pe plan mondial pentru rolul inovator în descoperirea de medicamente. Utilizează o combinație unică de putere de calcul de înaltă performanță și Inteligență Artificială cu prelucrare biologică, reunește 18 parteneri și 15 membri asociați și include centre de supercalculatoare din Italia, Spania și Germania, centre de cercetare mari, companii farmaceutice și institute biologice din întreaga Europă. În paralel, Comisia Europeană a anunțat Strategia pentru vaccin și a setat un termen de maximum 18 luni până la obținerea unui vaccin împotriva noului coronavirus. Finanțarea pentru descoperirea vaccinului va proveni, în mare parte, din bugetul de 2,7 miliarde de euro al Instrumentului pentru sprijin de urgență, însă bani suplimentari ar putea veni, sub formă de împrumut, și de la Banca Europeană de Investiții”, mai spune eurodeputatul.

El a subliniat că „strategia privind vaccinul anti SARS COV 2 se bazează pe doi piloni: asigurarea producției de vaccinuri în UE și a unor rezerve suficiente pentru statele membre prin încheierea de acorduri prealabile de achiziție cu producătorii de vaccinuri și adaptarea cadrului de reglementare al UE care să țină seama de situația de urgență actuală pentru a accelera dezvoltarea, autorizarea și punerea la dispoziție a vaccinurilor, fără a face rabat însă de la standardele înalte de calitate, siguranță și eficacitate a vaccinurilor”.

