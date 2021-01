Cristian Diaconescu: Biden și democrații, una din cele mai complicate misiuni. Problemele economice sunt uriașe și multe teme divizează națiunea americană / Trump a plecat, trumpismul a rămas (VIDEO)

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat că la în marja ceremoniei de inaugurare de la Washington au fost prezenți mai mulți militari decât în teatrele de operațiuni, ceea ce arată „o situație cât se poate de complicată”. În plus, problemele economice sunt uriașe și multe teme separă națiunea americană, „de la cele rasiale, până la cele legate de avort sau chestiuni privind proiecția Americii în lume, probleme interne, relația între instituțiile de politice și societate după cazul Floyd”.

