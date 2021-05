Cristian Diaconescu, despre deturnarea avionului comercial de către Belarus: E un act de terorism de stat. Ceea ce mi se pare în egală măsură extrem de periculos este că se creează un precedent (VIDEO)

Dacă în acest moment comunitatea internațională, în special statele UE și NATO, nu reacționează corespunzător la deturnarea unui avion comercial de către Belarus, probabil cândva, undeva în lume, o altă autocrație va considera necesar să deturneze un avion civil care îi tranzitează teritoriul, a explicat fostul ministru Cristian Diaconescu, președintele PMP, duminică seară, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor.

