Cristian Diaconescu, despre documentul obținut de oficiali SUA privind generarea unei arme biologice din SARS în China: Este diferență între găsirea științifică a unei arme eficiente și gestul politic de a folosi așa ceva (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că folosirea a armei biologice sau a armei chimice este de neacceptat, „chiar dacă e vorba de o otrăvire într-o anumită zonă”. La „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, marți seară, pe B1 TV, fostul ministru de Externe a comentat informația potrivit căreia „oficiali ai Departamentului de Stat din SUA au obținut un document redactat în 2015, din care ar rezulta că o serie de oameni de știință din zona militară și nu numai, în China, ar fi încercat în primul rând să genereze o armă biologică din virusul SARS, ulterior discutându-se și despre COVID-19”.

