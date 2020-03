Fostul ministru Cristian Diaconescu, membru PMP, este de părere că România nu îşi poate permite să nu adopte un set de măsuri care să sprijine capitalul privat şi populaţia, într-un moment de criză majoră, cum este cel creat de epidemia de coronavirus.

Potrivit acestuia, “s istemul financiar-bancar din România ar trebui să fie mobilizat pentru a sprijini economia românească, altfel toţi vom avea de pierdut”.

“ Se impune de urgenţă un moratoriu privind plăţile ratelor scadente la creditele imobiliare şi ipotecare, precum şi în ceea ce priveşte creditele de capital de lucru ale IMM-urilor. Astfel, se va sprijini consumul şi se va evita intrarea în faliment a numeroşi operatori economici”, spune Diaconescu.

To t o dat ă, el p re c i zează c ă Guvernul, la rândul său, trebuie să intervină şi să ofere garanţii suficiente sistemului financiar -bancar pentru ca acesta să poată susţine un astfel de demers.

“ Este evident că autorităţile române trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a obţine sprijinul instituţiilor internaţionale pentru un astfel de mecanism. Există un precedent, în desfăşurare, în cazul Italiei.

Autorităţile române trebuie să înţeleagă că evitarea consecinţelor economice dezastruoase este la fel de importantă ca şi luare măsurilor preventive în domeniul sanitar.

Nu ne putem permite să întârziem nici măcar cu o zi luarea unor astfel de măsuri”, conchide Diaconescu.

Amintim în acest context context că, președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, ministrul de Finanșe, Florin Cîțu, și mai mulți experți în domeniul finanșelor s-au reunit, miercuri, la Platul Victoria, la prima ședință a Grupului de Lucru interinstituţional, care să analizeze impactul economic generat de răspândirea noului coronavirus.

Șeful statului a cerut Grupului să analizeze în mod realist aceste efecte și să vină cu soluții care să țină cont de interesele salariaților, angajatorilor și bugetului.

Iohannis a mai ținut să precizeze că susține implicarea mediului de afaceri în aceste discuții. (Detalii AICI)