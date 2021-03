Cristian Diaconescu, despre PMP: Nu se poate pune problema unor formule de alianță, în acest moment, pentru că încă suntem noi în ipostaza de a ne consolida (VIDEO)

Cristian Diaconescu, noul președinte al PMP, a declarat luni seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că formațiunea pe care o conduce nu va primi, în perioada următoare, parlamentari din alte partide și exclude, de asemenea, crearea unor alianțe. ”Încă suntem noi în ipostaza de a ne consolida”, a explicat șeful PMP.

”Singurul nostru deziderat, acum, este să facem un partid conservator, de dreapta, creștin, în același timp orientat spre valorile occidentale, un naționalism de bun-simț. Dincolo de toate aceste aspecte, nu se poate pune problema unor formule de alianță, în acest moment, pentru că încă suntem noi în ipostaza de a ne consolida. A fost un moment complicat cu alegerile pentru Parlament, sigur, trebuie depășit. Pe de altă parte, este partidul cu al treilea număr de aleși locali în eșichierul politic românesc după PSD și PNL”, a declarat Diaconescu.

Întrebat dacă, în cazul în care, în viitorul apropiat, la ușa PMP se vor prezenta parlamentari de la PSD sau de la AUR, de exemplu, care vor vrea să se înscrie în partid, aceștia ar fi primiți, Cristian Diaconescu a răspuns: „Nu. PMP nu este bine așezat din punct de vedere politic, după ce își recuperează valorile și oamenii – au venit oameni noi, chiar direct în conducerea partidului, practic avem astăzi opt foști miniștri care fac parte din conducerea partidului, oameni care au ceva de spus, inclusiv în zona de sănătate – până nu apar clarificările necesare...”.

”Mă gândeam la o întrebare retorică: cei care ne reprezintă în prima linie, mai ales din punct de vedere sanitar și medical, vorbesc și acționează ca politicieni, conform funcțiilor lor, sau ca principali factori de reacție la situația sanitară? Adică ceea ce spune ministrul Sănătății, ceea ce spun secretarii de stat, este o chestiune care are legătură cu comunicarea de partid sau cu comunicarea de pandemie?”, a mai spus Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu a fost ales, duminică, în funcţia de preşedinte al PMP, în cadrul congresului formaţiunii desfăşurat la Sinaia, el fiind singurul care şi-a anunţat intenţia de a candida.

