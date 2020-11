Cristian Diaconescu, despre politizarea administrației publice: Este o cangrenă în sistemele administrației românești, dar se poate rezolva. Există și pârghii juridice

Cristian Diaconescu, candidat PMP București la Senat, a comentat, vineri seară, în platoul B1 TV, situația administrației publice românești, din punct de vedere al politizării, după scandalul numirii unui consilier PNL la șefia Gospodăririi Apelor Mureș.

Politicianul care a caracterizat fenomenul politizării ca o cangrenă a administrației, a declarat că situația se poate schimba, însă treptat, iar pentru această schimbare există și pârghii juridice.

"În condițiile în care există voință politică se poate rezolva. Dacă partidul de guvernare își asumă această responsabilitate, mai bine de jumătate de drum este deja parcurs. Pentru toți acești promovați mediocri și impostori in general se centrează pe putere. Ei se adună ca muștele in zona puterii. Dacă puterea cu autoritate,a președintelui, a premierului și a lui Rareș Bogdan, vocile lor spun schimbăm, conștientizăm ca este o dramă,cu prostie și hoție ne prăbușim cu toții.

Este foarte normal să fie sprijiniți, indiferenți care este măsura radicală, eu mă declara solidar de acum înainte de a o cunoaște. Există și pârghii juridice.Se poate rezolva, sigur, nu peste noapte, pentru că este o cangrenă în sistemele administrației românești, dar se poate rezolva și este foarte important că un partid cu aspirații de guvernare își asumă o astfel de responsabilitate.", a declarat Diaconescu.

