Cristian Diaconescu, despre summitul SUA-Rusia: Vladimir Putin va fi interesat să evalueze adevăratele îngrijorări ale lui Joe Biden. România, implicată politic generic, dar în egală măsură și pe subiecte punctuale (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit despre summitul dintre Joe Biden și Vladimir Putin, care a început miercuri după-amiază la Geneva. Fostul ministru de Externe a explicat că președintele Rusiei va fi interesat să evalueze „adevăratele îngrijorări” ale omologului său din SUA, precum și eventuale strategii de răspuns ale americanilor.

