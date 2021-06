Cristian Diaconescu: Pentru Biden, Putin nu e un rival strategic. În opinia americană și nu numai, Rusia rămâne un important și semnificativ jucător regional, dar în orice caz nu e considerată o superputere (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că președintele SUA, Joe Biden, nu îl simpatizează pe omologul său din Federația Rusă, Vladimir Putin, și îl consideră un lider fără suflet. „Îl consideră un lider iritant, care la un moment dat încearcă să maximizeze diverse zone tensionate de pe glob”, a spus fostul ministru de Externe, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, vineri, pe B1 TV.

Summitul Biden-Putin va avea loc pe 16 iunie, la Geneva, în încheierea călătoriei desfășurate de liderul american în Europa.

