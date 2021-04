Cristian Diaconescu (PMP): Ce fel de semnal e când miniștrii între ei nu se înțeleg? E o problemă din această perspectivă într-un moment atât de sensibil (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a atras atenția asupra semnalului extrem de prost pe care-l dă lipsa de comunicare între ministere într-un moment atât de dificil cum este pandemia de coronavirus. Diaconescu a subliniat că efectul va fi lipsa de încredere a cetățenilor în autorități, chiar dacă acestea vor reuși să ajungă, într-un final, la o soluție. Declarațiile liderului PMP vin în contextul neînțelegerilor care există între ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu (PNL), și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (USR-PLUS), referitor la modul în care ar trebui să funcționeze școala în pandemie.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

