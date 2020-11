Cristian Diaconescu (PMP): Dacă vrei să renunți la pensie, nu ți-o bagă nimeni cu forța în buzunar (VIDEO)

Cristian Diaconescu, prim-vicepreședintele PMP, a explicat că un parlamentar este ales în funcție pentru a legifera, „deci pentru a avea o activitate activă cât se poate de clară, practică, și nu una contestatară”. Pensia, spune fostul ministru, este un drept potențial, ca salariul, „și poți să dai și declarație notarială” că vei renunța la ea.

