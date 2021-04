Cristian Diaconescu (PMP), după conferința desfășurată în weekend la Ministerul Sănătății: Senzația e că acești oameni sunt sub vremi. Atenție, nu îmi vii la televizor să te plângi! (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că un ministru, indiferent de portofoliul său, are pe masa sa – cel puțin în teorie – evaluări constante privind situația sectorului pe care îl gestionează.

În direct pe B1 TV, președintele PMP a comentat conferința de presă organizată în weekend la Ministerul Sănătății, conferință la care au luat parte ministrul Vlad Voiculescu, secretarul de stat Andreea Moldovan, dar și o serie de manageri de spitale.

