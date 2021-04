Cristian Diaconescu (PMP), despre episodul de la Spitalul Foișor: Are conotații penale. E treaba instituțiilor dacă vor vedea ce e de văzut (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit despre evenimentele de la Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor din Capitală – vineri seară, peste 100 de pacienți au fost evacuați ca urmare a faptului că unitatea sanitară a fost transformată în spital suport Covid. „Ceea ce vedeți la televizor, din punct de vedere al unui om care a terminat Dreptul, nu al unui profesionist, are conotații penale”, a afirmat fostul ministru referindu-se la episodul de vineri, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

