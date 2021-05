Cristian Diaconescu (PMP), despre numirea Vioricăi Dăncilă într-o funcție la BNR: Numai noi mai obișnuim să uităm trecutul, mai ales al celor care ne reprezintă în plan extern. Partenerii noștri nu uită (VIDEO)

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a vorbit vineri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre numirea Vioricăi Dăncilă în funcția de consultant la Banca Națională a României. BNR ”nu are o memorie afectivă. (...) Important este la această oră ce uși poți să deschizi în Europa”, a explicat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu, numirea Vioricăi Dăncilă la BNR.

”Cam șapte români, astăzi, pot să deschidă uși, poate nu cele mai semnificative, dar importante, într-un moment sau altul, pentru România, la nivelul întregii comunități internaționale. Unul dintre acești români este domnul Isărescu. Din această perspectivă eu, cel puțin, nu cunosc în ce măsură doamna fost prim-ministru reprezintă o valoare adăugată în Europa. Mai mult, în condițiile în care a promovat de la București, inclusiv în Parlamentul European un anume tip de atitudine, pentru că nu o pot numi politică, sunt convins că și niște uși care erau deschise din politețe s-au închis la loc.

Din această perspectivă să știți că numai noi mai obișnuim să uităm trecutul, mai ales al celor care ne reprezintă în plan extern. Partenerii noștri nu uită”, a spus Cristian Diaconescu.

