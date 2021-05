Cristian Diaconescu (PMP), despre PNRR: În România, am reușit să încetățenim obiceiul de a ne împrumuta pentru a plăti pensiile. Uitați cum se închide cercul - din bani europeni nu poți să plătești pensii (VIDEO)

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a vorbit sâmbătă seară, în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care Guvernul României trebuie să îl depună la Bruxelles până luni, 31 mai.

Diaconescu a explicat că după ce PNRR va fi depus la Bruxelles este nevoie și de depunerea unui plan financiar care să arate exact cum vor fi eșalonați banii din PNRR.

”Un lucru trebuie să fie clar pentru oricine face politică sau își asumă, la un moment dat, conducerea acestei țări. Acest Plan Național de Redresare și Reziliență este o șansă istorică pentru modernizarea României. Nu este vorba despre un plan prin care europenii, că n-au altă treabă, finanțează niște proiecte sau sprijină o serie de măsuri pe care noi nu le-am luat de 30 de ani.

Din acest punct de vedere, poate pentru prima oară în istoria postdecembristă a României, trebuie să ai o strategie, nu numai politică, ci și financiar-bugetară perfect pusă la punct, indiferent din ce partid faci parte. Simpla critică sau simpla susținere incompletă din zona celor care au autoritate nu au valoare. După ce, în sfârșit, vor depune, cum vor depune acest plan, va urma un plan financiar, mai trebuie să mai depună unul la Bruxelles. Față de măsurile propuse care, într-un fel sau altul, vor fi acceptate de Comisie, va trebui să vii cu un plan financiar în legătură cu modul în care eșalonezi, în mod evident, banii pe care îi primești. Banii pe care îi primești, pe de o parte sunt granturi – bani pe care nu-i mai dai înapoi –, pe de altă parte sunt împrumuturi pe care trebuie să-i dai înapoi, dar pe care va trebui, în egală măsură, să-i pui în deficit. Și s-ar putea să ajungi la 60% deficit în acel moment”, a spus Cristian Diaconescu.

