Cristian Diaconescu (PMP), despre Voiculescu: ”Nu știe pe ce să apese” și încearcă să demonsteze că, totuși, e în control / Miniștrii mai mult ies și se justifică, frustrați că nu doar de ei țin toate deciziile (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a atras atenția asupra faptului că la conducerea unor ministere, așa-zisele ministere de castă, ar trebui să ajungă persoane cu un anumit tip de experiență și care să cunoască sistemele în cauză. Altfel, așa cum se întâmplă acum, situația pare mai mult scăpată de sub control, iar politicienii în cauză ies mai mult în spațiul public să se justifice. Momentul e cum nu se poate mai nepotrivit: suntem în plină pandemie. Diaconescu a mai susținut că ar trebui să existe o asumare din partea clasei politice pentru problemele de ani cu care se confruntă sistemul sanitar și de educație.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Întrebat de ce premierul Florin Cîțu nu se impune pentru a aduce un specialist, un medic ca ministrul Sănătății, Cristian Diaconescu a răspuns: „În primul rând, cred că a făcut niște greșeli inițiale. Și aici speculez, dacă greșesc, îmi cer iertare. Aici mă refer la tinerii de la USR. Cu toată stima și aprecierea, nu e un comentariu politic. Fii atent când ai orgoliu să te împaci să conduci ministere de castă. Când vii dintr-o meserie onestă, în privat sau sistemul public, nu contează, și te cocoți la vârful unei instituții precum Ministerul Justiției, Sănătății sau de Externe. Nu vreau să dau lecții la nimeni, am o umilă părere ca unul care a început de jos și a ajuns ministru în două ministere de castă. De acolo am acest tip de experiență și aș vrea să transmit acest semnal”.

Despre Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sănătății, președintele PMP a afirmat: „Probabil că nu are pârghiile, nu știe pe ce să apese, cum se spune. Neștiind pe să apese, încearcă să demonsteze, cel puțin din comunicare, că, totuși, e în control. S-ar putea ca și experiența premierului, profesional fiind, să aibă și din acest punct de vedere un impact și se creează tensiuni plecând și de la ideea că trebuie să rămânem la Putere sau măcar puterea să nu se piardă din cauza noastră”.

