Cristian Diaconescu (PMP): În situație de criză, unii decidenți sunt disperați să dea numai vești bune. Știrea bună nefundamentată se întoarce împotriva celui care o transmite (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că în situații de criză unii politicieni tind să dea vești bune, fără fundament, doar pentru a atrage electorat pentru propriile partide, omițând faptul că acele date ajung ulterior să se întoarcă împotriva lor.„Cred că dl Cîțu, premierul, e animat de bune intenții, dar cred că ar trebui, în egală măsură, să fie mult mai atent la ce informații i se dau și în ce măsură ele corespund cu realitatea de fapt”, a mai declarat liderul PMP.

